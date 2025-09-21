مصرع فتاة وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية–السويس

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بطريق الإسماعيلية – السويس بالقرب من منطقة جنيفة، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 18 شخصًا بجروح متفرقة تراوحت بين كسور وكدمات وكسور مضاعفة.

وفور وقوع الحادث، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدة سيارات إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع فتاة تُدعى شروق السيد (20 عامًا)، وإصابة كل من: عزة سالم (27 عامًا)، ليلى سمير (27 عامًا)، آية حسن (17 عامًا)، إيمان خير (49 عامًا)، منة نجيب (18 عامًا)، إسراء السيد (21 عامًا)، منار منصور (22 عامًا)، محمد إبراهيم (39 عامًا)، نورهان خالد (20 عامًا)، آيات محمد (20 عامًا)، ملك سالم (17 عامًا)، منى فراج (26 عامًا)، نورهان سالم (18 عامًا)، آلاء علي (19 عامًا)، شيماء بشاري (19 عامًا)، إنجي محمد (22 عامًا)، منة شاكر (21 عامًا)، ومي ناصر (26 عامًا).