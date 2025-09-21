يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي بملعب الإمارات، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

زيارة السيتي الأخيرة لآرسنال بملعب الإمارات شهدت انتصار «المدفعجية» على «السماوي» بنتيجة 5-1.

يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة ستيوارت أتويل «حكم الساحة» ويعاونه كونستانتين هاتزيداكيس «المساعد الأول»، نيكولاس هوبتون «المساعد الثاني» و كراج باوسون «حكم رابع»، جيريد جيلت «حكم الفيديو»، و إيان هوسين «مساعد حكم الفيديو».

المباراة تجمع بين بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي و المدرب ميكيل أرتيتا مساعده السابق، و يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجهما الإيجابية في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق آرسنال فوزاً ثميناً 2-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، ، كما تغلب مانشستر سيتي بالنتيجة نفسها على ضيفه نابولي الإيطالي بالإضافة إلى فوزه الثمين على ضيفه وجاره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية للمسابقة المحلية، ليستعيد نغمة الانتصارات مرة أخرى عقب خسارته أمام توتنهام وبرايتون في المرحلتين السابقتين.

ويسعى أرلينج هالاند مهاجم السيتي لمواصلة عروضه القوية في المسابقة حيث سجل 5 أهداف في 4 مباريات هذا الموسم، ليتربع على صدارة هدافي المسابقة قبل مواجهة آرسنال، المعروف بامتلاكه أقوى دفاع في إنجلترا.

وتشهد المباراة غياب العديد من العناصر الأساسية للفريقين حيث أصيب مارتن أوديجارد، قائد آرسنال، في كتفه نهاية الأسبوع الماضي، لينضم إلى قائمة مصابي الفريق اللندني، التي تضم المهاجمين بوكايو ساكا وكاي هافرتز وجابرييل خيسوس.

أما مانشستر سيتي، فقد افتقد مؤخراً صانع الألعاب ريان شرقي، والمهاجم عمر مرموش، والمدافعين ريان آيت نوري وجون ستونز، بداعي الإصابة.