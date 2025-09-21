إعادة انتخاب باشينيان رئيسا للحزب الحاكم في أرمينيا

أعاد مؤتمر حزب "العقد المدني" الحاكم في أرمينيا انتخاب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان رئيسا للحزب، حسب النتائج الأولية للفرز الإلكتروني للأصوات.





وأكدت المتحدثة باسم الحزب أنوشيك أفيتيان في ختام مؤتمر الحزب، يوم السبت: "أنجزنا فرز الأصوات الإلكتروني الأولي، الذي تم وفقا له انتخاب نيكول باشينيان رئيسا للهيئة القيادية بحصوله على 785 صوتا".

وأضافت أنه ستجري هناك إعادة فرز للأصوات يدويا في وقت لاحق، وسيكون من الممكن الطعن بنتائج التصويت في غضون 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم الحصول على أي شكاوى ستعتبر نتائج الفرز اليدوي للأصوات نهائية.

يذكر أن نيكول باشينيان يتولى منصب رئيس حزب "العقد المدني" منذ عام 2022. ولا يزال "العقد المدني" الحزب الحاكم في أرمينيا منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر عام 2018.

وفاز الحزب في الانتخابات البرلمانية مرة أخرى في عام 2021. ومن المقرر أن تجري الانتخابات المقبلة في يونيو 2026.