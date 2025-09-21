محافظة الجيزة تضبط منشأتين غير مرخصتين لتجميع الدقيق البلدي المدعم

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية أو الاتجار غير المشروع بها، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وفي هذا الإطار، تمكنت مديرية التموين بالجيزة بالتعاون مع مباحث تموين الوزارة من ضبط منشأتين غير مرخصتين يقوم أصحابها بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم وإعادة نخله لطرحه في السوق السوداء.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات أو ممارسات تهدد استقرار الأسواق، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتلاعبين بالسلع التموينية، مع استمرار شن الحملات اليومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملة التموينية المكبرة أسفرت عن ضبط إجمالي 12.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم، شملت 250 شيكارة داخل المنشآت المخالفة بدائرة المنصورية بمركز منشأة القناطر، مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات كاملة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.