وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو يزعم طلب فرد شرطة بمطار القاهرة مبلغا ماليا من راكب صيني

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو، الذي تم بثه عبر أحد الحسابات الخاصة بشخص صيني الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً تقدمه بشكوى لمسئولي مطار القاهرة الدولي ضد أحد أفراد الشرطة ادعى خلالها طلبه مبلغ مالي منه حال مغادرته البلاد، إلا أنه لم يتحصل منه على شيء، واستدعاء فرد الشرطة المذكور في حضور الشخص الصيني وبسؤاله نفى صحة ذلك.

وأسفر الفحص عن أنه بتاريخ 1 أغسطس الماضي وأثناء مغادرة الشخص الصيني للبلاد قام فرد الشرطة المعني بتفتيش الركاب بمطالبته بإيداع متعلقاته الشخصية بالصندوق المخصص لفحص متعلقات المسافرين بجهاز الأشعة دون تجاوز وفي فترة زمنية وجيزة، وعقب تقدمه بشكواه للضابط المشرف على الخدمات الأمنية المعينة، تم سؤال الفرد الذي نفى صحة ذلك، حيث تم في حينه فحص كاميرات المراقبة التي أثبتت عدم صحة إدعاءات الشخص الصيني.

وباستكمال الفحص تبين أن الحساب الخاص بالمذكور تم إنشاؤه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري واحتوائه على مقطع فيديو آخر تم بثه تضمن تصوير رجال الجمارك بالمطار حال جلوسهم بمقاعدهم لعدم وجود حالات تفتيش ووصفهم بـ "الشياطين والمخالفين للشريعة الإسلامية" دون مبرر؛ الأمر الذي يعكس تعمده الإساءة لمنظومة مطار القاهرة الدولي بإدعاءات غير صحيحة.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.