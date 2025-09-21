 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود ومناطق حدودية - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 10:51 ص القاهرة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود ومناطق حدودية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 10:15 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز الطائرات ثابتة الجناح، فوق عدد من المناطق الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، إن "الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و4 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، إضافة إلى طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كورسك.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

 

 

 

 


