الأوقاف تنظم ندوات بعنوان «منهج النبي في الترشيد وذم الإسراف» بـ1860 مسجدا

نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية عقب صلاة العشاء بـ1860 مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "منهج النبي في الترشيد وذم الإسراف".

وتناول العلماء المشاركون من الأوقاف والأزهر الشريف مظاهر الهدي النبوي في الاعتدال وحسن استثمار الموارد، مؤكدين أهمية نبذ الإسراف بجميع صوره حفاظًا على الفرد والمجتمع. وأوضحوا أن الإسلام قد دعا إلى التوازن في الاستهلاك، وربط بين السلوك الرشيد والقيم الدينية والأخلاقية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الحياة وصون البيئة.

كما أكد المشاركون أن الالتزام بالتوجيهات النبوية في هذا المجال لا يقتصر على الجانب الفردي فحسب، بل يمتد أثره ليشمل بناء مجتمع واعٍ يحسن إدارة موارده ويوازن بين احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل. وشددوا على أن مواجهة ظاهرة الإسراف مسئولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والأسرة والمؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية الوطنية.

وتأتي الندوات في إطار الدور التوعوي لوزارة الأوقاف ورسالتها في ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، والتصدي للقضايا المجتمعية المعاصرة، من خلال رؤية دعوية وسطية مستنيرة تُسهم في نشر الوعي السلوكي، وبناء الشخصية الوطنية الواعية والمنضبطة.