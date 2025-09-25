تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي أمريكي بتهمة التخابر لصالح إيران

أعلنت تل أبيب، الخميس، اعتقال إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، بدعوى "تعاونه مع المخابرات الإيرانية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "ستقدم خلال الأيام القريبة لائحة اتهام ضد يعقوب برل (49 عاما)، الحامل للجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، بشبهة التعاون مع المخابرات الإيرانية وتنفيذ مهام استخباراتية داخل إسرائيل".

وأضافت: "أظهر التحقيق أن برل بدأ التواصل مع السفارة الإيرانية في المغرب عام 2017 طلبًا للمأوى له ولعائلته، ثم شرع منذ عام 2023 في نشر مقالات معادية لإسرائيل على منصات إيرانية، وصولًا إلى تلقي عروض للتعاون بعد جنازة (أمين عام حزب الله اللبناني) حسن نصر الله عام 2025، والتي قبلها".

وبعد عودته إلى إسرائيل في يوليو 2025 نفذ برل مهاما لصالح المخابرات الإيرانية تضمنت جمع معلومات عن شخصيات عامة بينها رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفقا للبيان.

كما تضمنت مهامه: تصوير شوارع وأماكن مختلفة داخل إسرائيل، ومحاولة تجنيد أشخاص محليين ودوليين لمساعدته في جمع المعلومات، إضافة إلى تلقي أموال عبر عملات رقمية مقابل نشاطه.

وتابعت الشرطة أن برل كان "على دراية بطبيعة نشاطه وما قد يشكله من خطر على أمن الدولة"، معتبرة أن دوافعه "أيديولوجية ومعارضة للسياسة الصهيونية".

وخلال الأشهر الماضية أعلنت إسرائيل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التخابر مع إيران، دون أن يتسن التحقق من صحة هذه الاتهامات.

وفي 13 يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسئولية عن استهدافات وهجمات إلكترونية.