تدشين مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفهم الصحيح للدين في الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات تدشين المبادرة الوطنية الشاملة (صحح مفاهيمك) من قصر ثقافة الزقازيق، والتي نقلت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامنًا مع إطلاق وزارة الأوقاف المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والتي تمثل تحركًا وطنيًا شاملاً يعبر عن تكاتف مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري وبناء وعيه وصيانة هويته، وتحقيق أمنه الفكري، وضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي الديني المستنير وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وبدأت فعاليات الاحتفالية، بعزف السلام الوطني، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أهمية المبادرة التي تبنتها القيادة السياسية لنشر الفهم الصحيح للدين، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح، ومعالجة الظواهر السلبية بالحوار والتوعية بعيدًا عن الإقصاء، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في بناء وعي رشيد يخدم قضايا المواطن اليومية.

وقال المحافظ، إن هذه المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتعاظم التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، وتبرز الحاجة الملحة إلى ترسيخ الوعي الصحيح ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي قد تزرع الفتن وتضعف الانتماء وتهدد السلم المجتمعي.

وألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، كلمة أوضح فيها أن المبادرة سوف ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال إلقاء المحاضرات وتنظيم الندوات والدروس والخطب وغيرها، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المبادرة تتناول موضوعات وقضايا مركزية تم اختيارها بعناية لتغطي جوانب متعددة من الواقع المصري، ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء.

ولفت إلى أن المديرية بما يتبعها من مراكز الشباب والهيئات والأندية الرياضية وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف وفرع اتحاد شبابها بالشرقية تستعد لاستضافة فعاليات وأنشطة مبادرة "صحح مفاهيمك" وتعظيم الاستفادة منها وإيصالها لأكبر عدد من المستفيدين والمترددين من النشء والشباب والرواد من مختلف الأعمار؛ حرصًا على تحقيق التنمية الشاملة، والتركيز على بناء شخصية متكاملة للشباب وتطوير مهاراتهم لدعم اندماجهم الناجح في المجتمع.