مدير تعليم جنوب سيناء: الانضباط والعمل بروح الفريق أساس انتظام العملية التعليمية

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أكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ضرورة الانضباط والجدية والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، والعمل بروح الفريق الواحد لأى مؤسسة تعليمية، وذلك خلال جولتها التفقدية بمدارس إدارة شرم الشيخ التعليمية اليوم الاثنين، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضرورة المتابعة الميدانية لمتابعة سير العمل بكافة المدن.

وتابعت وكيلة الوزارة، سير العملية التعليمية بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية يرافقها حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتفقدت الفصول الدراسية والمرافق العامة وحديقة المدرسة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها التام لاستقبال الطلاب، والاطلاع على مدى توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

كما حرصت الدكتورة وفاء رضا، على فتح حوار مباشر مع الطلاب، حثتهم خلاله على التمسك والتحلي بالآداب العامة، والالتزام بالزي المدرسي والمظهر العام اللائق، مؤكدةً أهمية الانضباط والسلوك القويم في بناء شخصية الطالب المتميز ،كما أشادت بالتزام الطلاب وحضورهم وخصوصا طلاب الصف الثالث الاعدادي .

من جانبها، أعربت إدارة المدرسة عن تقديرها لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدةً استمرار العمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية وتربوية للطلاب