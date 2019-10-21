جودة التعليم تعتمد 3 كليات و9 مدارس وتمنح مهلة لـ21 مؤسسة أخرى

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة في 21 أكتوبر 2019 برئاسة يوهانسن عيد، قرارًا باعتماد 3 كليات وهي: كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، كلية الإعلام جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية، ومنح مهلة لمعهدين عاليين للهندسة والتكنولوجيا لاستيفاء بعض جوانب القصور، بالإضافة إلى عدم اعتماد معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا.

كما أصدر المجلس قرار اعتماد 9 مدارس بالتعليم قبل الجامعي، ومنح مهلة لـ 19 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة، وقرار بعدم اعتماد 3 مدارس أخري بالتعليم قبل الجامعي.

وناقش المجلس خلال جلسته زيارات الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019-2020 والتي تبدأ يوم 28 أكتوبر الجاري وتشمل زيارات المتابعة للمدارس التي تم اعتمادها سابقًا والوقوف على نجاحها في الحفاظ على تطبيق معايير الاعتماد.