 الاتحاد الأوروبي يدعو اللبنانيين للحوار السلمي وتجنب العنف - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يدعو اللبنانيين للحوار السلمي وتجنب العنف

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 3:30 م

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، جميع الأطراف اللبنانية إلى الدخول في حوار سلمي وتجنب العنف والخطاب المحرض في أعقاب التطورات الأخيرة في البلاد.

وطالب الأوروبيون - بحسب وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية - السلطات اللبنانية بالالتزام بما طلب منها من إصلاحات ليتم تقديم مساعدات وقروض تنمية، وفق مقررات مؤتمر الأرز عام 2018.

يشار إلى أنه لا يزال هناك مئات الآلاف من المحتجين في بيروت وكبرى المدن اللبنانية يعبرون منذ عدة أيام عن غضبهم تجاه الطبقة السياسية في البلاد، وعن رفضهم لشروط البنك الدولي ومؤتمر الأرز، مطالبين بإصلاحات حقيقية.


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