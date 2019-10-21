حبس قاتل سائق «توكتوك» أسوان بعد تمثيل الجريمة

قررت نيابة دراو بأسوان اليوم الاثنين، حبس مرتكبي واقعة قتل سائق توتوك، وإلقاء الجثة بمنطقة زرزار التابعة لمدينة دراو 4 أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقىت بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سائق توك توك ملقاة بطريق منطقة زرزار التابعة لمركز دراو؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد فتحي عطيتو يعمل سائق توك توك، مقيم قرية بلانة ثالث التابعة لمركز نصر النوبة، وأثناء قيامة بعملة على التوك توك أقدم مجهول على التعدي بالخنق حتى فارق الحياة وسرقة التوك توك الخاصة به.

وبتكثيف التحريات والفحص تبين أن عاطل مقيم بقرية بلانة نفس قرية المجني عليه، أقدم على قتله وسرقة التوك توك الخاص به، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم والذي قام بتمثيل الجريمة بمسرح الجريمة بمنطقة زرزارة بحضور النيابة التي قررت حبسة 4 يام على ذمة التحقيق.