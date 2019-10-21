الأغنام تجوب شوارع وسط مدريد لإحياء مسارات هجرة سنوية

احتلت الأغنام شوارع العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد بدلا من السيارات حيث ساق الرعاة قطعانهم من الأغنام والماعز في قلب المدينة مارين بمسارات قديمة للهجرة السنوية.

ويسمح هذا الحدث السنوي، الذي بدأ عام 1994، للرعاة باستخدام مسارات تقليدية لهجرة حيواناتهم من شمال إسبانيا لمراعي الشتاء في جنوب البلاد.



وكان الطريق فيما مضى يتيح للرعاة وأغنامهم المرور بمناطق ريفية لم تكن متطورة قبل بضعة قرون لكنها أصبحت الآن وسط مدينة مدريد الصاخب وبها بعض أشهر شوارعها.

ويدفع مربو الأغنام رسوما رمزية، بموجب اتفاقية موقعة عام 1418 مع مجلس بلدية المدينة، تعادل نحو 50 عملة معدنية ذهبية من القرون الوسطى مقابل مرور كل ألف رأس من الغنم والماعز عبر ساحة سول وشارع جران فيا.

وبلغ عدد القطيع 2000 خروف وشاة من فصيلة مارينو و 100 رأس من الماعز.