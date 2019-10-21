أميتاب باتشان: سعيد بالتواجد في معرض الشارقة الدولي للكتاب

أعرب الفنان العالمي أميتاب باتشان عن سعادته بالتواجد في الدورة ال ٣٨ لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ثالث أكبر معارض العالم .

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الفنان العالمي الهندي أميتاب باتشان، نجم السينما البوليوودية وأيقونة الثقافة العالمية، نهاية الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى الشارقة، للمشاركة في جلسة تفاعلية يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2019.

ويشهد الحدث الثقافي، إطلاق كتاب "بصوتٍ عالٍ: أميتاب باتشان"، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز على جائزة الأوسكار، إلى جانب استضافة معرض للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل الهندي التي استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

وتستضيف الدورة الـ38 من المعرض نخبة كبيرة من القامات الإبداعية والرموز الثقافية والفنية العربية والعالمية، تزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالمياً الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تقديراً لجهودها الرائدة لنشر وتعزيز القراءة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "نجم بوليوود الأبرز أميتاب باتشان أحد الأسماء اللامعة في سماء الفن وصناعة السينما الهندية والعالمية، يلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الحوار الثقافي، لا سيما أنه سفير عالمي ليس لصناعة السينما الهندية فحسب، بل للهند، ويسعدنا أن يحل ضيفاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب للمرة الأولى".

وأضاف العامري: "نتطلع لاستقبال باتشان في الشارقة، وكلنا ثقة بأن جمهور الإمارات ينتظر لقاءه شخصياً والاستماع إليه أثناء حديثه عن التجارب الفريدة التي مر بها خلال مشواره الفني الطويل، ونظراً لتزامن دورة هذا العام مع تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، أردنا تقديم تجربة متميزة لزوارنا من 200 جنسية من المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعتبرونها وطنهم الثاني".

ويعد باتشان كاتباً وقارئاً شغوفاً، فهو ابن الشاعر الهندي هاريفانش راي باتشان، كما استطاع أن يحتل مكانة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد متابعيه على "تويتر" حاجز الـ 36.9 مليون شخص، في حين وصل عدد متابعيه على موقع "الإنستغرام" إلى أكثر من 12.6 مليون شخص.

وخلال مسيرته المهنية، شارك باتشان في أكثر من 230 فيلماً هندياً وعالمياً، منها فيلم "غاتسبي العظيم"، ويتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة ظهرت جلياً عند احتفاله بعيد ميلاده الـ 77، في مدينة مومباي، حيث شهد الحدث تجمع حشودٍ من المحبين الذين تجمهروا لرؤيته.