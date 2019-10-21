الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة

سيطرت قوات الجيش اليمني مدعومة بمروحيات ومدفعية التحالف العربي، اليوم الاثنين، على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور (رازح) اللواء حمود الخرم -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن قوات الجيش، تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية، سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم، الشعاب، اللبني)، وصولًا إلى جبل (الثائر)، وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة الكثير من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه، أوضح اللواء غانم الجماعي قائد اللواء السادس أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الألغام الفردية والعبوات الموجهة أثناء وبعد العمليات العسكرية.