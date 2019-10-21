الفرز النهائي للأصوات: مكاسب قوية لخضر سويسرا وتراجع الأحزاب اليمينية

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حصل حزبا الخضر في سويسرا على أكثر من 9 بالمئة إضافية في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، بينما فقدت جميع الأحزاب الرئيسية الأخرى بما فيها الشعوبية اليمينية المهيمنة التأييد، وفقًا للفرز النهائي للأصوات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عبر الإنترنت أن اليساريين الخضر أضافوا 1ر6 نقطة بالمئة ليحصلوا على نسبة إجماليها 2ر13 بالمئة، في حين قفز الليبراليون الخضر بنسبة 2ر3 بالمئة ليحققوا نسبة 8ر7 بالمئة.

وتراجع حزب الشعب المناهض للهجرة بنسبة 8ر3 نقطة ليحصل على 6ر25 بالمئة، لكنه احتفظ بمركزه كأقوى حزب في سويسرا، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة8ر16 بالمئة (ليخسر بذلك نقطتين مئويتين) وحصل الليبراليون على 1ر15 بالمئة متراجعا 3ر1 نقطة مئوية.

بعد خسارته 2ر0 نقطة مئوية، حصل حزب الشعب الديمقراطي المسيحي على 4ر11 بالمئة من الأصوات متخلفا عن الخضر.