العربية: الحكومة اللبنانية تبحث إعلان حالة الطوارئ في البلاد



أفادت فضائية "العربية"، مساء اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدر وزاري في الحكومة اللبنانية، بأنه يجري حاليًا بحث إعلان حالة الطوارئ، على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد أعلن عدة إصلاحات ستنفذها الحكومة، خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض حدة المظاهرات في البلاد، تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف، مشيرًا إلى أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة للدولة.

وأوضح أنه سيتم إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية، وعدد من المؤسسات الأخرى غير الضرورية؛ توفيرًا للأموال، مضيفًا أن هذه القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية.



