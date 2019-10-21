البعثة الأممية لدى اليمن تنجح في تثبيت نقطة ثالثة لوقف النار بالحديدة

نجحت البعثة الأممية لدى اليمن في تثبيت نقطة ثالثة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي البلاد .. حسبما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليوم الاثنين.

وذكر المركز، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أن الفريق المشترك لضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نجح في تفعيل وتثبيت نقطة الارتباط الثالثة لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة غربي اليمن ؛ وذلك بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.

وكان فريق الأمم المتحدة قد أشرف على تثبيت النقطتين الأولى والثانية بعد محاولات متكررة لإعاقة تثبيت النقاط من قبل ميليشيات الحوثي، أمس الأحد، حيث منعت المراقبين الأمميين من الخروج من ميناء الحديدة لساعات.

وينص الاتفاق على تثبيت أربع نقاط لوقف إطلاق النار لضباط الارتباط آخرها يوم غد الثلاثاء في نقطة حي منظر جنوبي الحديدة.