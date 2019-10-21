اليمن: 34 خرقا حوثيا للهدنة الأممية في الحديدة خلال 24 ساعة

اتهمت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بارتكاب 34 خرقا واعتداء على المواطنين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

واعتبرت القوات المشتركة- وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - ذلك تحديا سافرا لجهود بعثة الأمم المتحدة، التي أشرفت خلال الـ 24 ساعة الماضية على نشر ضباط ارتباط وتثبيت نقطتي مراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأوضحت أنه تم رصد 3 خروقات واعتداءات ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، و6 خروقات في مديرية الدريهمي، و5 خروقات واعتداءات في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، إضافة إلى 11 خرقا واعتداء في مناطق الفازة والجبلية ومركز المديرية في التحيتا، و9 خروقات واعتداءات استهدفت المدنيين في مديرية حيس.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الميليشيات استهدفت المدنيين في القرى والأسواق والمزارع والطرقات في كل من مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والجاح والتحيتا وحيس، مستخدمة مدافع الهاون وعيارات البيكا وال 14.5 وال 12.7 والمعدلات والقناصات.مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بخروقات الميليشيات الحوثية.