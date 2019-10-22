وزير الخارجية الأردني: نواصل العمل للحفاظ على حقوق مواطنينا بالسجون الإسرائيلية

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم الاثنين، ‘ن الوزارة ستواصل متابعة شؤون الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ولن تألو جهدا ممكنا لذلك وبما يحفظ حقوقهم ويلبي احتياجاتهم.

وأوضح الصفدي في لقاء بأهالي الأردنيين في السجون الإسرائيلية، أن الوزارة ستواصل ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب القيام بالزيارات للاطمئنان عليهم وتقديم السند لهم، إضافة لتوفير كل ما يمكن لتحسين ظروف الاحتجاز.

وأوضح الصفدي أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة للأهالي للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والسعي لتحقيق ما يمكن تحقيقه وبما تسمح به المعاهدات الدولية والقوانين.

كما وجه الصفدي في نهاية اللقاء إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأهالي ووزارة الخارجية تجتمع بشكل دوري بالوزارة لمتابعة كافة قضايا وهموم ومطالب ذوي الأردنيين بالسجون الإسرائيلية.

يشار إلى أن العشرات من النشطاء وذوي الأسرى الأردنيين طالبوا الأسبوع الماضي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور أكبر إزاء الأسرى وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال اعتصام تضامني مع الأسرى المضربين والمعتقلين إداريا أمام مقر فرع اللجنة في العاصمة الأردنية عمان، وحضره ذوو أسرى وبرلمانيون وحزبيون.