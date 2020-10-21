قال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، أولي كلايدون، إن العاصفة باربرا ستجلب بعض الرياح والأمطار إلى أجزاء من المملكة المتحدة، والرياح يمكن أن تكون قوية بشكل خاص عبر "المواقع الساحلية المكشوفة" وعبر مضيق دوفر. وسيكون هناك 22 إنذارا أو تحذيرا بشأن فيضانات في بريطانيا، منها 12 في إنجلترا و7 في اسكتلندا و3 في ويلز، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: "أي معابر للعبارات يمكن أن تكون صعبة للغاية كما يواجه ركاب العبارات تأخيرا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر"، حسب ما ورد عن موقع "dailymail" البريطاني الشهير.

Brace for Storm Barbara: Britain will be hit by 40mph gales and a fortnight's worth of rain in three hours tomorrow https://t.co/ZM3dFRUZGs — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 21, 2020

وقال كلايدون إن هبوب الرياح يمكن أن تصل إلى 40 ميلا في الساعة عبر مضيق دوفر، وأضاف: "الرياح سوف تشمل كل البلاد ولكن الرياح الأقوى وهي أشبه بالعاصفة تقتصر على جنوب شرق المملكة المتحدة".

قال كلايدون إن المملكة المتحدة يمكن أن تتوقع طقسًا "غير مستقر" لبقية الأسبوع.

وأعلن رئيس الأرصاد بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "نتوقع هطول أمطار أو زخات مطر في العديد من المناطق اليوم الأربعاء، وربما تكون غزيرة وعاصفة في الجنوب الشرقي".

Storm Barbara brings heavy rain and flood risk to UK as weather warnings issued https://t.co/IrK6VZ30kP pic.twitter.com/2auCsF13WM — ITV News (@itvnews) October 21, 2020

وأضاف مكتب الأرصاد الجوية: "لا توجد مؤشرات في التوقعات لبقية شهر أكتوبر لظروف الطقس، ومن المحتمل تساقط ثلوج كثيفة، ويقتصر ذلك على التلال الاسكتلندية".

جدير بالذكر أن العاصفة باربرا قد ضربت إسبانيا والبرتغال قبل أن تصل إلى بريطانيا، وتسببت بأعاصير شديدة وأمطار غزيرة.