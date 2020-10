قال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، أولي كلايدون، إن العاصفة باربرا ستجلب بعض الرياح والأمطار إلى أجزاء من المملكة المتحدة، والرياح يمكن أن تكون قوية بشكل خاص عبر "المواقع الساحلية المكشوفة" وعبر مضيق دوفر. وسيكون هناك 22 إنذارا أو تحذيرا بشأن فيضانات في بريطانيا، منها 12 في إنجلترا و7 في اسكتلندا و3 في ويلز، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: "أي معابر للعبارات يمكن أن تكون صعبة للغاية كما يواجه ركاب العبارات تأخيرا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر"، حسب ما ورد عن موقع "dailymail" البريطاني الشهير.

Brace for Storm Barbara: Britain will be hit by 40mph gales and a fortnight's worth of rain in three hours tomorrow https://t.co/ZM3dFRUZGs