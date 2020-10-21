 ماكرون: الإسلامويون يريدون اغتيال مستقبلنا.. ولن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات - بوابة الشروق
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ماكرون: الإسلامويون يريدون اغتيال مستقبلنا.. ولن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 8:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 8:25 م

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن المعلم الفرنسي صامويل باتي، الذي قُتل الجمعة الماضية، ضحية إضافية للإرهاب الأعمى، مشيرًا إلى أن الراحل لم يكن عدوًا للدين الذي يستغله منفذ العملية.

وأضاف ماكرون، خلال حفل تأبين المعلم صامويل باتي بجامعة السوربون، مساء الأربعاء، أن المعلم درس القرآن واحترم تلاميذه، مؤكدًا أنه كان يحترم حضارة الإسلام.

وأشار إلى أن صامويل باتي قُتل لأنه كان يجسد الجمهورية التي تنتفض والحرية التي تتجسد في المدرسة، متابعًا: «قُتل لأن الإسلامويين يريدون اغتيال مستقبل فرنسا، لكنهم لن ينجحوا في ذلك»

وتابع أن «الإسلامويين يميزون بين المؤمنين والكفار ويغوضون في الجهل ويربون كره الآخر»، مضيفًا: «سنواصل سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة ونرفع راية العلمانية عاليًا، لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات حتى وإن تقهقر البعض».


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