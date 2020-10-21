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المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:48 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182 ألفًا و580 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3079.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2697 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 151 ألفًا و634.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 40 مليون إصابة.

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