تقرير: كاف يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب إفريقيا

كشف تقرير صحفي، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تأجيل مباراة فريق الرجاء الرياضي المغربي مع نظيره فريق الزمالك، والتي كان مقرر لها مساء السبت المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على النسور الخضراء، على أرضية ملعب "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء، بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي.

وأكدت صحيفة «المنتخب المغربية»، أن "كاف" وافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، بعد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت الصحفية المغربية إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تأجيل المباراة إلى بعد يوم 27 أكتوبر الجاري، وأن القرار الرسمي سيعلن خلال الساعات، بعد تحديد الموعد الجديد للمباراة.

وكانت السلطات المغربية، قد قررت مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020، منع فريق الرجاء الرياضي من السفر إلى القاهرة وطلبت من مسؤولي النادي دخول جميع عناصر الفريق الأول في الحجر الصحي لمدة 7 أيام.

قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة إذا تم إعلانه بشكل رسمي قد يتسبب في أزمة كبيرة، خاصة أن الزمالك لم يعلن رسميًا موافقته على التأجيل بالرغم من تصريحات رئيس القلعة البيضاء.

كما أن فريق حوريا كوناكري الغيني الذي طلب تأجيل مباراته مع فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بسبب إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا، قد يعترض أيضًا بعد رفض طلبه، وخوضه المباراة في موعدها وخسارته بهدفين نظيفين وودع البطولة من الدوري نصف النهائي.

ونفس الأمر ينطبق على فريق حسنية أغادير المغربي، والذي ضرب فيروس كورونا صفوفه قبل مواجهة نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، لكن الكاف أيضًا رفض التأجيل وودع الحسنية البطولة بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف.