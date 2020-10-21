خارجية السودان: نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية على قدم وساق لمحاكمة البشير

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن وزارتي الخارجية والعدل وديوان النائب العام يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات العدلية السودانية، للوصول إلى صيغة مرضية لتقديم المتهمين ممن صدر بحقهم جواب اعتقال من المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف «قمر الدين» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن هذا العمل يمضي على قدم وساق، بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مشيرًا إلى أن السودان بدأ التفاوض مع المحكمة الجنائية الدولية قبل زيارة بنسودا.

ووصل الوفد الذي ترأسه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى السودان السبت الماضي، لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.