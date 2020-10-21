كشف تقرير اقتصادي حدوث طفرة ضخمة غير مسبوقة في ثروات المليارديرات الصينيين مع تزايد عددهم بشكل كبير بسبب الاستثمار الكبير في مجالات المواقع الإلكترونية التسويقية والترفيهية منها بالتحديد؛ ما يدل على استفادة الشريحة الثرية في الصين من الجائحة بعكس الملايين في الصين وحول العالم الذين خسروا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

ونقلت فرانس برس، عن التقرير الصادر عن منظمة هورون، أن عدد المليارديرات الصينيين تزايد بـ257 ملياردير جديد بعدما كان معدل التزايد ضعيفا خلال العامين الماضيين ليصبح إجمالي عددهم 878 ملياردير مع العلم بأن عدد مليارديديرات الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 626 شخصا.

وأضاف التقرير بأن هناك 2000 صيني تتجاوز ثروة كل منهم 300 مليون دولار وإجمالي قيمتها 4 تريليون دولار.

وجاء بالمركز الأول لمليارديرات الصين جاك ما، مالك شركة علي بابا للتسويق الإلتكروني والذي تزايدت ثروته خلال الجائحة بـ45% لتبلغ 58.8 مليار دولار ليتلوه بالمركز الثاني بوني ما مالك شركتي ويشات وتنسيت للألعاب والذي ارتفعت ثروته بـ50% لتبلغ 57.4 مليار دولار.

وشهدت سنة الجائحة قفزة الملياردير الصيني شوانغ شانشان صاحب ماركة مياه نانفو من المركز الـ66 للمركز الثالث لتبلغ ثروته 53.8 ملياردولار.

وكما تمكن مليارديران صينيان من تنمية ثروتيهما بشكل صاروخي خلال الجائحة إذ ضاعف وانغ شينغ مالك شركة توصيل الطلبات ميتشوان ثروته لتبلغ 25 مليار دولار وليقفز هو 52 مركزا نحوا المركز الـ13 في القائمة.

وتمكن الملياردير ريتشارد ليو مالك شركة جاي دي دوت كوم التسويقية من مضاعفة ثروته 4 مرات لتبلغ 23 مليار دولار.

ونجح المستثمرون الصينيون في مجال الطب في تحقيق ثروات طائلة إذ بلغت ثروة الملياردير جيونغ مالك شيفي للأمصال 19.9 مليار دولار.

وقال روبرت دورجيف المشرف على تقرير هورون، إن العالم لم يشهد مثل تحقيق تلك الأرباح في نفس الفترة الزمنية من قبل، مضيفا أن الصينيين بدأوا التحول من الاستثمار بالمجالات التقليدية كالصناعة والسكك الحديد للاستثمار بمجال مواقع التسويق الإلكتروني.