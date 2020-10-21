مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حوادث متفرقة بأسوان

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لقى شخص مصرعه وإصيب 10 آخرين اليوم فى 4 حوادث متنوعة بدائرة محافظة أسوان، تم نقل المصابين غلى المستشفيات وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل في ميكروباص بجوار معبد الكاب شمال مركز إدفو ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص.



وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين أن الحادث نتج عنه وفاة وفاة الطيب علي عوض الله 35 سنة و 6مصابين آخرين هم :"صالح محمد حامد 30 سنة مصاب بكدمات بالوجه والرقبه، وعاطف احمد عوده ٣٥ سنه مصاب بكدمات بالرقبه والكتف الأيمن، وفاطمه السيد عوده ٢٩ سنه ش مصابة بكسر بقصبه الساق اليمني، وكلثوم محمد درديرى 30 سنة جرح قطعي بالجبهه، وسعيده سيد احمد 29 سنة مصابة بكدمات شديده بالحوض، وموسي احمد موسي ٤٩ سنه مصاب بكدمه بالراس.

وفى الحادث الثانى، أصيب شخصان أثناء سقوطهم من قطار أمام قرية سلوا بحرى بدائرة مركز إدفو وجارى نقل المصابين إلى مستشفى كوم امبو.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بإصابة شخص ببتر فى قدميه يدعى عيسى محمد احمد، بعد تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق أمام قرية سلوا قبلى دائرة مركز كوم امبو تم نقل المصاب إلى مستشفى كوم امبو المركزى.

وفى الحادث الرابع الذى شهده طريق بهاريف بمركز أسوان، أصيب شخص أثر انقلاب تورسيكل وتم نقله غلى مستشفى أسوان الجامعى

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.