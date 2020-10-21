رومانيا تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل الوفيات بسبب كورونا

كشف تقرير صادر عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن رومانيا احتلت المرتبة الثانية في دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدلات الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد التقرير، الذي نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني، أن رومانيا سجلت معدل وفيات بلغ متوسطها 4.5 حالة لكل 100 ألف نسمة في الـ 14 يومًا الماضية، وهي بذلك تصبح الدولة الثانية بعد التشيك، التي سجلت متوسط 7.1 حالة.

واحتلت إسبانيا المرتبة الثالثة بمعدل وفيات بلغ 3.8 لكل 100 ألف خلال الـ 14 يومًا الماضية، تليها المجر وبلجيكا، وفقا للتقرير.

في المقابل، كانت هناك دولا أوروبية مثل فنلندا وإستونيا، سجلت معدلات وفيات منخفضه بلغت 0.1 على كل 100 ألف نسمة.

وكانت وزارة الصحة الرومانية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة بكورونا، و65 حالة وفاة، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 186 ألفا و254 حالة.