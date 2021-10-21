السجن 10 أعوام لمتهم بهتك عرض طفلة بمنزلها في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأربعاء، "إ.ج.أ"، 26 عامًا، حداد، بالسجن لمدة 10 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة، تدعى "ف.م.ع"، 16 عامًا، وذلك في القضية رقم 6809 لسنة 2021 جنايات كرموز.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود بلاغًا من شقيقة المجني عليها، تتهم المقضي بحقه، بهتك عرضها، أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال تواجد المجني عليها داخل الشقة محل سكنها، برفقة أطفال من أقاربها، نظرًا لذهاب الأسرة إلى المقابر، حضر المتهم لأخذ بعض المتعلقات من شقة خاله، الكائنة في الطابق الأرضي بذات العقار.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مدخل العقار، أن المتهم طلب من المجني عليها فتح باب العقار لدخوله الشقة، وعند قيامها بذلك، دفعها إلى داخل الشقة، وقام بهتك عرضها بالقوة ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبموجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.