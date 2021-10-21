اليسار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لقوة رد فعل سريع جديدة

انتقد حزب اليسار الألماني المعارض مبادرة ألمانيا ودول أوروبية أخرى من أجل بتأسيس قوة رد فعل عسكري سريع للاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس الحزب توبياس بفلوجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه قد يتم استخلاص نتائج خاطئة تماما من الكارثة التي وقعت في أفغانستان.

وأضاف أن المشكلة تمثلت في أنه تمت هناك محاولة "‘دمقرطة بلد بوسائل عسكرية... الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لقوة تدخل جديدة، الاتحاد الأوروبي بحاجة لاتحاد مدني".

يشار إلى أن ألمانيا أطلقت مبادرة جديدة لتأسيس قوة رد فعل سريع للاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع دول أوروبية أخرى.ووفقا لمعلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتنص المبادرة على أن يتم مواصلة تطوير المجموعات القتالية الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي لتصبح قوى لديها القدرة على رد الفعل السريع في الأزمات يمكن الاستعانة بها في وقت قصير.

وجاء في وثيقة المبادرة ، التي عملت عليها كل من ألمانيا وهولندا والبرتغال وفنلندا وسلوفينيا، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها: "الأحداث الأخيرة في أفغانستان أظهرت مجددا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على التحرك بشكل قوي وسريع قدر الإمكان".

وأضافت أن تحقيق ذلك يستلزم تحسين إتاحة القوات واستعدادها وجاهزيتها وكفائتها وكذلك تحسين الاستفادة من أشكال التعاون العسكري بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.