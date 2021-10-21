روسيا تسجل حصيلتين قياسيتين للوفيات والإصابات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس تسجيل 1036 حالة وفاة و36339 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك تسجل روسيا لليوم الثالث على التوالي حصيلة يومية قياسية للوفيات الجديدة بكورونا. وكانت البلاد قد سجلت ارتفاعات كبيرة في الإصابات خلال الأيام الماضية، وبلغت مستوى قياسيا قبل يومين بتسجيل 34325 إصابة.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و131164 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 227389.

وتماثل 25895 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و91607 حالات شفاء.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقرار عطلة رسمية لمدة أسبوع في أنحاء البلاد في ظل الارتفاعات القياسية في أعداد ضحايا كورونا.

وستمتد العطلة من 30 أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر، وستكون مدفوعة الأجر.