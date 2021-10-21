منظمة الصحة العالمية تطالب مجموعة العشرين بتوزيع أكثر عدلا للقاحات

أشارت تقديرات لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه كان من الممكن أن يموت حوالي 115 ألفًا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بسبب كوفيد -19في الأشهر الستة عشر الأولى من الوباء، مطالبة مجموعة العشرين بتوزيع أكثر عدلا للقاحات.



وتعزو المنظمة التابعة للأمم المتحدة هذا الرقم ، الذي يمتد من يناير 2020 إلى مايو هذا العام، إلى سوء تجهيز المرافق، خاصة في بداية الوباء، وعدم كفاية توزيع اللقاحات في البلدان النامية.



وفي أفريقيا تم تطعيم 10 في المئة فقط من العاملين في قطاع الصحة ضد فيروس كورونا، مقارنة بـ80 في المئة في معظم البلدان الغنية.



وناشد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أكبر اقتصادات مجموعة العشرين، بذل جهود جديدة لتوزيع أكثر عدلا للقاحات في قمتها في روما في الثلاثين من الشهر الجاري.



ودعت منظمة الصحة العالمية على مدار عدة أشهر إلى عدم إعطاء لقاحات معززة، باستثناء الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، بينما ينتظر ملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة جرعتهم الأولى.



وأضاف تيدروس أنه تم تجاهل هذا النداء.



وتابع: "البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط اعطت عددا من اللقاحات المعززة يساوي تقريبا نصف العدد الإجمالي للقاحات التي تم إعطاؤها في البلدان منخفضة الدخل".



وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم 40% من الأشخاص في كل بلد بحلول نهاية العام، لهذا هناك حاجة إلى 500 مليون جرعة لقاح، وهو ما يساوي ما يتم إنتاجه عادة في حوالي 10 أيام.



ولكن وفقا للمنظمة، يذهب الكثير من ذلك، إلى البلدان الغنية التي تدخر الجرعات لحملات التعزيز.