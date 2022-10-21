تقرير: مقتل 10 إيرانيين في ضربات أوكرانية

أعلن مسؤول أوكراني، مقتل 10 إيرانيين كانوا يعملون على تدريب الجنود الروس، جراء ضربات أوكرانية خلال الحرب الروسية الأوكرانية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون من أن الإيرانيين يعملون على تدريب الروس على استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة في شبه جزيرة القرم، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، أول أمس الأربعاء، إن عدد من المدربين الإيرانيين يشرفون على القوات الروسية المسؤولة عن شن هجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من طراز شاهد -136كاميكازي من داخل الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وقال المركز، نقلا عن المقاومة الأوكرانية: إن "الروس أرسلوا المدربين الإيرانيين إلى أراضي منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم المحتلة لإطلاق هذه الطائرات المسيرة".

وتابع المركز: "إنهم يعلمون الروس كيفية استخدام الكاميكازي، فضلا عن المراقبة المباشرة لإطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف مدنية أوكرانية، بما في ذلك الضربات على ميكولايف وأوديسا".

وقال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، إن "الإيرانيين متواجدين في أوكرانيا لمساعدة روسيا في عمليات الطائرات المسيرة هناك".

وأضاف رايدر: "لانزال نرى أن إيران متواطئة فيما يتعلق بتصدير الإرهاب، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن إلى أوكرانيا أيضا في الوقت الحالي".

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، بأن كييف نجحت في إسقاط 85% من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع "كاميكازي" التي أطلقتها روسيا، وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

ونفت إيران إرسال طائرات مسيرة حربية إلى روسيا لاستخدامها في القتال ضد أوكرانيا، كما نفت موسكو استخدام هذه الطائرات في الحرب.