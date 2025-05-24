لبنان يتسلم من السلطات السورية أحد المتورطين الأساسيين في مقتل باسكال سليمان

تسلم الجيش اللبناني من السلطات السورية أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف وقتل منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان في نيسان 2024.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، أنه "بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (أ.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ 7 أبريل 2024، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة".

وأشار البيان إلى أن "الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف".

وباشرت السلطات المختصة التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش اللبناني أعلن في الثامن من أبريل 2024، مقتل منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان الذي خطف يوم السابع من شهر نفسه علي يد عصابة من السوريين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل في جبل لبنان.