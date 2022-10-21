أمريكا تؤكد لأوكرانيا التزامها الثابت بدعم قدرتها على مواجهة روسيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مكالمة هاتفية التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة التدخل الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن أوستن شدد على دعم المجتمع الدولي المستمر لبناء قوة أوكرانيا الدائمة وحماية قدراتها على الدفاع عن نفسها في المستقبل.

وقال الوزير الأمريكي لنظيره الأوكراني، أن هذا الدعم يتجلى في التزامات المساعدة الأمنية التي قدمها الحلفاء والشركاء في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في 12 أكتوبر الماضي.

وتعهد الوزيران، بحسب البيان، بالبقاء على اتصال وثيق.

وفي موسكو، أعلنت شركة "روس اتوم" الروسية المسؤولة عن الطاقة النووية، أن واشنطن تحاول منع مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يُظهر عدم احترامها لهذه الوكالة.

وأفاد بيان لشركة "روس اتوم" الروسية بشأن مؤتمر "الطاقة النووية الحادي والعشرين في واشنطن" في 26-28 أكتوبر الجاري بواشنطن: "كان من المفترض أن يشارك وفد روسي مكون من ممثلين عن قيادة "روس اتوم" والوكالة الفيدرالية للرقابة على التكنولوجيا "روستيخنادزور".

وأضاف البيان: "لقد تم إرسال طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء الوفد في الوقت المناسب، وحتى اليوم لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي على تأشيرة دخول". ولفت البيان إلى أن هذا يعد عدم احترام من الجانب الأميركي تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.