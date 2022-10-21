وزير الخارجية الأمريكي يبحث هاتفيا مع جوتيريش سبل حماية مبادئ الأمم المتحدة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية حماية مبادئ المنظمة الدولية الخاصة بالسيادة وسلامة الأراضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن وجوتيريش، حيث ركزا كذلك على أهمية استمرار عمل الأمم المتحدة لمعالجة الأزمات الأمنية والإنسانية العاجلة في أوكرانيا وهايتي.

وأضاف أن الجانبين أعربا كذلك عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد القتال في شمال إثيوبيا كما شددا على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية بالمنطقة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل على إجراء محادثات يقودها الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل.