يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.



وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 27 21

العاصمة الإدارية 27 21

6 أكتوبر 28 20

بنهــــا 27 20

دمنهور 26 21

كفر الشيخ 26 20

المنصورة 28 22

دمياط 27 20

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 21

الزقازيق 27 21

شبين الكوم 27 21

طنطا 26 20

شلاتين 33 24

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 20

وادي النطرون 28 21

مطروح 26 18

السلوم 25 19

سيوة 27 17

العريش 27 19

رفح 26 20

الطور 28 19

كاترين 24 13

رأس سدر 32 19

نخل 27 13

طابا 29 21

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 21

بني سويف 29 20

المنيا 29 18

أسيوط 30 17

سوهاج 31 18

قنا 35 21

الأقصر 34 20

أسوان 35 22

الوادي الجديد 32 19

أبوسمبل 33 21

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23