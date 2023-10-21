أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أن "حزب الله" في قلب المعركة الحاصلة في غزة، وكلما نشأ ما يستدعي تدخلًا أكبر سيفعل ذلك، مطالبًا من يتصل بـ"حزب الله" بالقيام بوقف العدوان لكي تتوقف تداعياته واحتمالات توسعه.

وقال الشيخ قاسم خلال حفل تأبين أحد عناصره، اليوم السبت: "إننا اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات فيها، وإذا تطلّب الأمر منّا أكثر من ذلك فسنكون في الميدان حاضرين مع المقاومة كجزء لا يتجزأ في مشروع المواجهة كي لا تنتصر إسرائيل"، بحسب وصفه.

وأضاف: "ليكن واضحًا أنه كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخّلنا أكبر فسنفعل ذلك"، متابعًا: "نقول لمن يتصل بنا أوقفوا العدوان لتتوقف تداعياته واحتمالات توسعه وإلاّ مع الاستمرار فلا يمكن لأحد أن يضمن شيئًا، ولسنا مضطرين لأن نذكر لأحد ما هي خطتنا للمستقبل".

واستطرد: "ليعلم العدو أننا جاهزون وحاضرون"، متابعًا: "أقدم نصيحة لإسرائيل، ومن خلفها هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى فاكتفوا بها حتى لا تُهزمون هزيمة أخرى".

وأعلن أن هناك "ثلاث فرق موجودة في جنوب لبنان في مقابل حزب الله، وخمس فرق موجودة في مقابل غزة، ولو لم يكن حزب الله جزءًا في هذه المواجهة لكانت كل هذه الفرق هناك".

وقال: "نحن كحزب الله معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتنا بما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين والقدس وكل الأراضي المحتلة في منطقتنا"، مضيفاً: "اعلموا أن المقاومة لم تعد حزبًا ولا جماعة فالمقاومة هي شعوب بأكملها في منطقتنا".

ورأى أن "الادّعاءات التي يقولها الغرب بأنهم من دعاة حل الدولتين هي عبارة عن ذرّ الرماد في العيون"، مضيفاً "أميركا والغرب يدعمون إسرائيل المجرمة في المجازر التي ترتكبها ولذلك كلهم شركاء مع كل مبنى يسقط وكل شهيد يرتقي"، بحسب تصريحاته.

وتابع: "أعلنت دولة الاحتلال حربًا للإبادة، ولذلك يجب أن نواجه هذا الإجرام بكل قدرتنا"، مؤكّداً أنه "يجب أن تكون المقاومة حاضرة ومن حقّها أن تقاتل وتواجه وتحرّر وإلاّ لا يمكن استعادة الأرض وتحرير فلسطين والقدس".

واعتبر أن "طوفان الأقصى عمل بطولي وحقق انجازًا موصوفًا"، مضيفاً "بفضل المقاومة نحقّق الانتصار تلو الانتصار".

وأضاف أن "الصهاينة الذين نقاتلهم هم جبناء ويخافون من قدرة المقاومة وهم على طريق الخسران والزوال"، مشيراً إلى أن "المفاجآت الموجودة في غزة ستجعل الدخول البري لقوات الاحتلال مقبرة للصهاينة".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان دولة الاحتلال الحرب على غزة.

واستهدف عناصر حزب الله العديد من المواقع العسكرية لدولة الاحتلال، خلال الفترة الماضية، عند الحدود الجنوبية، وفي المقابل قصفت إسرائيل العديد من البلدات الحدودية الجنوبية.