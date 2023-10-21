مصطفى الفقي متوقعا طول أمد الحرب على غزة: شيء ما يلوح في الأفق

توقع المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن تطول أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ظل غطرسة الاحتلال تجاه عملية السابع من أكتوبر ورغبته الطاغية في الانتقام من حماس.

وشدد في تصريحات لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية مع القيادة السياسية في ظل الظروف الراهنة، قائلا: «نريد أن نحافظ على مصر، خريطة المنطقة قد تتغير في أشياء كثيرة جدا».

وتابع: «إذا اندلعت الحرب وتحولت لحرب إقليمية ودخلت إيران من الجبهة اللبنانية، وربما سوريا سنكون بصدد موقف عبثي»، موضحا أن درجة العداء من غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتعاطف البالغ مع إسرائيل؛ يوحي أن شيئا ما في أذهانهم يحول بالأفق.

وأشار إلى تبني الموقف الغربي والأمريكي؛ تجنب دخول إسرائيل الصراع في مقابل تصدير المشكلة إلى مصر والأردن، معقبا: «سوف يصدرون المشكلة ويقفون متفرجين ليدقوا إسفين الوقيعة بين كل الأطراف الفلسطينيين والعرب، ونحن لا زلنا نرى فقط قمة جبل الجليد، أما الجبل نفسه فلم نصل إليه بعد».

وأوضح أن مقاومة حماس للمحتل حق مشروع بالقانون الدولي في حين أن أصل الأزمة يكمن في دوام الاحتلال على مدار أكثر من 75 عاما، متسائلا: «هل لدى حماس رصيد من القوة لا نعلمه؟ وهل الأنفاق يمكن أن تشكل درع خفي؟ لأن العدوان الانتقامي الإسرائيلي؛ سيكون ضخما بدعم من الولايات المتحدة»

وأضاف أن الحرب يمكن أن تنذر بأوضاع أخطر عشرات المرات من الموقف الراهن، متسائلا: «ما الذي يدفع دولة مثل فرنسا وبريطانيا إلى اتخاذ هذه المواقف الحادة؟ يبدو أن هناك شيئا ما لم نلتفت إليه معاديا للعرب.. يريدون حل القضية الفلسطينية على حساب التهجير القسري إلى مصر والأردن والسعودية مثل 1948».