هاني شكري: سنحل أزمة وقف قيد الزمالك قبل يناير المقبل

عبر هاني شكري، عن سعادته بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هاني شكري في تصريحات تليفزيونية: «مجلس الإدارة الجديد سيعمل على حل كل المشاكل التي تواجه النادي، وسنضع خطة لتنفيذ هذا الأمر في أسرع وقت».

وأضاف: «مجلس الإدارة الجديد يعد بحل أزمة وقف القيد لفريق الزمالك قبل شهر يناير المقبل، وحتى يتسنى لنا إبرام صفقات جديدة».

وأصبح مجلس الزمالك الجديد يتكون من حسين لبيب رئيسا للزمالك، هشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزى وحسين السيد فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد ورامى نصوحى تحت السن.