المستشار الألماني: لن نترك غزة وحدها ولابد من إرسال مساعدات إلى القطاع

رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، ببدء إرسال مساعدات إلى قطاع غزة.



وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، "من الصحيح والمهم أن تصل المساعدات الإنسانية الأولى الآن إلى الشعب في غزة، إنهم يحتاجون إلى مياه وطعام ودواء، لن نتركهم وحدهم".



وأضاف، "تواصل الحكومة الفيدرالية استخدام جميع القنوات لتخفيف المعاناة في ذلك الصراع".



وكانت أول قافلة مساعدات إنسانية قد دخلت، اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر مصر منذ بدء جولة القتال في السابع من الشهر الجاري.



وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.



ودعت حركة حماس إلى فتح المعبر بشكل دائم، وذلك في ظل الاستعدادات لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولإدخال مساعدات من خلاله برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



واعتبرت حماس، أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة فقط هو "محاولة أمريكية إسرائيلية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".



وشددت على أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، وأنه كان يدخل القطاع قرابة الـ500 شاحنة يومياً وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب في ظل الحصار الإسرائيلي.



وفرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة منذ بدء جولة القتال وقطعت جميع إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.