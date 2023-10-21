حرص هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة حسين لبيب وقائمته بعد الفوز في انتخابات القلعة البيضاء، والتي أقيمت مساء الجمعة.

وكان هاني العتال قد خسر انتخابات نادي الزمالك على منصب النائب، بعدما حصل على 9040 صوت، مقابل 9480 لهشام نصر، الذي فاز بمنصب النائب.

وكتب العتال عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم السبت: « أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، ولأعضاء وجماهير النادي، راجيا التوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، في مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلي منصات التتويج في مختلف الألعاب».

وأضاف: «وكعهدي منذ عام 2007، سأظل دائما في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقدير المتبادل، فكل صوت حصلت عليه اعتبره بمثابة وسام على صدري ويضاعف مسؤوليتي تجاه نادينا العظيم».

وأتم: «عاش الزمالك بأبنائه المخلصين، ودايما مع بعض».