وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد مدرسة الشعراوي للتعليم الأساسي ويتابع التقييمات الأسبوعية

تفقد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، سير العمل بمدرسة الشعراوى للتعليم الأساسي يرافقة وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، مؤكدا على التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والواجبات المدرسية للطلاب والالتزام بكل التوجيهات الوزارية بهذا الشأن.

وشدد وكيل التعليم، على الاستمرار فى تهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للطلاب ومشاركتهم الأنشطة التربوية المختلفة، وسط الدعم الدائم والمتابعة اللحظية لسير منظومة العمل وتذليل العقبات إن وجدت؛ ما سيكون له ابلغ الأثر فى تحقيق العديد من الإنجازات.

ولفت إلى أهمية تحقيق انضباط العاملين وانتظام الطلاب والحضور والانصراف وسجلات الأمن والإجازات ومحاورة الطلاب والاستماع إليهم حول العملية التعليمية، مع ضرورة تفعيل مجموعات التقوية وتوفير كل وسائل الدعم من تجهيز القاعات والاستعانة بالمعلمين المتميزين للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.