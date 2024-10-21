الصحة: 55% من الإنفاق الحكومي يوجه لعلاج الأمراض غير السارية

أعلن الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات، خلال جلسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في المؤتمر العالمي للسكان، أن الاستراتيجية تعتمد على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تحقق تحسنًا ملحوظًا في9 من هذه الأهداف المتعلقة بالصحة.

وأضاف حساني، أن 55% من الإنفاق الحكومي يوجه لعلاج الأمراض غير السارية، مشيرًا إلى أن الأمراض التنفسية تتصدر قائمة الأمراض المعدية في مصر لعام2023.

وأكد أهمية تعزيز المنظومة الوقائية لتقليل معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية، موضحًا أن الوزارة تمتلك نظام رصد قوي لمتابعة هذه الأوضاع.

وتطرق إلى انخفاض معدلات المواليد في البلاد، مشيرًا إلى أن أعلى معدلات المواليد تُسجل في محافظات الصعيد، في حين تحصل المناطق الحضرية على أعلى معدلات للوفيات نتيجة وجود عوامل خطورة محددة.