فون دير لاين تهنئ مولدوفا على نتيجة التصويت المؤيد للاتحاد الأوروبي

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هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، مولدوفا ورئيستها مايا ساندو على نتيجة التصويت الذي جاء لصالح مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم اتهامات روسيا بالتدخل في الانتخابات.

وقالت فون دير لاين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس ،:" في مواجهة التكتيكات الروسيا الهجينة ، كشفت مولدوفا أنها دولة مستقلة وقوية وترغب في مستقبل أوروبي".

ويبدو أن الجمهورية السوفيتية السابقة صوتت بأغلبية ضئيلة لصالح إدراج مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي في الدستور، رغم أن النتائج ليست نهائية.

وتراقب بروكسل الاستفتاء عن كثب ، بيد أن الآمال تبددت في تحقيق أغلبية قوية لصالح التكتل، الذي تعهد بتقديم مساعدات اقتصادية لمولدوفا الشهر الجاري بقيمة 8ر1 مليار يورو (9ر1 مليار دولار).