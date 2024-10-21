سلطات ولاية نيو مكسيكو الأمريكية: مقتل شخصين وإنقاذ 309 آخرين جراء فيضانات شديدة

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها الحرس الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية يوم الأحد في منطقة روزويل بعد هطول أمطار قياسية أدت إلى فيضانات شديدة في المدينة وما حولها، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال مسؤولو الحرس الوطني بالولاية إنه تم إنقاذ 309 أشخاص منذ يوم السبت، وتم نقل 38 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات لم يكشف عنها.

وأفادت شرطة ولاية نيو مكسيكو إن شخصين لقيا حتفهما نتيجة الفيضانات المفاجئة، لكن المعلومات حول الضحايا أو ظروف وفاتهما لم يكشف عنها حتى الآن.

وذكر مسؤولو المدينة أن مستويات المياه قد تراجعت في العديد من أجزاء المدينة، لكنها لا تزال مرتفعة في منطقة وسط المدينة. وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية من وإلى المدينة يوم الأحد، بحسب السلطات.

وقال علماء الأرصاد إنه من المحتمل هطول المزيد من الأمطار والفيضانات المفاجئة.