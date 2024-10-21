تقارير عبرية تزعم اغتيال زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، بأن الغارة التي ضربت سيارة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق، كانت تستهدف أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

ووفق هذه التقارير، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق.

وأضافت أنه كان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم زياد النخالة، زاعمة اغتيال جميع من كانوا في السيارة.

وكانت وكال الأنباء السورية قد أفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار سيارة في أحد أحياء منطقة المزة بدمشق.