تركيا والكويت توقعان 4 اتفاقيات على هامش زيارة أردوغان

وقعت تركيا والكويت، الثلاثاء، 4 اتفاقيات بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي بدأها الرئيس أردوغان، اليوم، إلى الكويت، في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وسلطنة عمان.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه وعقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود في قصر البيان، أهدى الرئيس أردوغان سيارة "توج" الكهربائية التركية لأمير دولة الكويت.

وعلى هامش المباحثات، وقع البلدان 4 اتفاقيات في مجالات النقل البحري، والطاقة، والاستثمار المباشر، والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان، إلى الكويت، حيث استقبله في المطار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمراسم رسمية.