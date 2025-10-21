أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية حتى فبراير 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يوما حتى أوائل فبراير، حسبما ذكر المكتب الصحفى للبرلمان الأوكراني.

وتمت الموافقة على التمديد الذي اقترحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأغلبية الثلثين. وكان من المقرر انتهاء العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة في الخامس من نوفمبر.

وفُرضت الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البداية لمدة 30 يوما في أعقاب الهجوم الروسي الشامل في فبراير 2022، ويتم تجديدهما منذ ذلك الحين بشكل متكرر.

ويتم منع الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية والذين تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و60 عاما من مغادرة البلاد مع وجود استثناءات قليلة.

ورُفع الحظر على مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و22 عاما للبلاد في أغسطس الماضي، مما أدى إلى زيادة في عدد الشباب الذين يغادرون أوكرانيا.